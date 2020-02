Un cliente ha postato il conto su Reddit e da quel momento è diventato virale. "Lo facciamo per far ridere i clienti che spesso ci chiedono espressamente di avere questa voce sullo scontrino", ha detto il proprietario

Immaginate di uscire da un ristorante, di guardare il conto e di trovare una voce un po’ strana: “Domanda stupida”, al costo di 38 centesimi. È quello che accade veramente quando si cena al Tom’s Diner a Denver, in Colorado. Lo scontrino è stato postato su Reddit e una volta raggiunto dai media locali, il proprietario e direttore del ristorante, Hunter Landry, ha spiegato che non si tratta di una voce polemica, anzi, di un modo per far ridere i clienti. Sono spesso questi ultimi a chiedere che la voce venga inserita sul conto. “Quando abbiamo un tavolo divertente che interagisce con noi o quando ci chiedono specificatamente di questa aggiunta, è sempre bello farlo”. Lo scontrino sta facendo il giro del web, insieme al menu del ristorante dove compare una voce piuttosto bizzarra: “Torna a casa”, ovviamente gratis.