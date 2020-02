Secondo quanto riferisce il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, Corona avrebbe affittato un appartamento in centro a milano per una cifra che si aggira intorno ai 100mila euro all’anno

Fabrizio Corona inizia una nuova vita. L’ex re dei paparazzi è stato immortalato dal settimanale Nuovo mentre carica i bagagli su un pulmino e si prepara a lasciare la comunità di recupero di Monza dove era stato trasferito dal carcere di San Vittore per motivi psichiatrici assieme al suo personal trainer Nathan Martelloni. È stato lui a spiegare cosa farà ora: “Si sta appoggiando a una suite d’hotel del centro di Milano, non lontano dal teatro alla Scala – ha spiegato alla rivista – in attesa che la polizia sblocchi la casa nuova che ha preso. Ma non può uscire, è comunque ai domiciliari”.

Secondo quanto riferisce il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, Corona avrebbe affittato un appartamento in centro a milano per una cifra che si aggira intorno ai 100mila euro all’anno. Davanti a sé ha ancora molti mesi da trascorrere ai domiciliari: la fine della sua pena è prevista infatti fino a marzo 2024 per via di una serie di condanne che si sono sommate, dall’evasione fiscale fino all’appropriazione indebita.