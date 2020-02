Dopo Sanremo con Al Bano, per l'attrice è la volta di Hollywood

Irriconoscibile. Così appare Romina Power sul set del nuovo film di Guillermo Del Toro. L’attrice ha postato alcune immagini di scena e il suo look lascia davvero senza parole. Romina indossa abiti anni ’20: una foto con il regista, una foto con un drink analcolico. La vedremo quindi in una piccola parte in Nightmare Alley. Dopo Sanremo con Al Bano, Hollywood.