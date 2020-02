L’attrice Cristiana Capotondi è tra i super ospiti della serata finale del 70esimo Festival di Sanremo. L’attrice vive una storia d’amore stabile e ormai decennale con Andrea Pezzi e tempo fa, in un’intervista al settimanale F, aveva svelato i segreti del loro rapporto. L’astinenza, per esempio: “Ero in quella fase che da ragazza diventi donna e cerchi di capire come sei fatta. Ovviamente l’idea di togliere il sesso dal nostro rapporto è venuta ad Andrea, non glielo avrei mai imposto, con il rischio che si cercasse svago altrove. Ha funzionato perché da allora non sono stata più gelosa, una forma di liberazione assoluta”. Un’intesa che passa attraverso scelte non comuni, come quella di non avere figli: “Sto bene con il mio compagno, ci piace la vita che facciamo e non la cambierei. Tanti anni poi li abbiamo dedicati ai viaggi, a ritagliarci i nostri spazi. Detto questo, se un giorno ci venisse voglia di fare i genitori un figlio potremmo farlo”.

