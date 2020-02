Un Boeing 767 dell’Air Canada, con destinazione Toronto e partito dall’aeroporto Barajas di Madrid alle 14,30 con 128 passeggeri a bordo, è stato costretto a restare in volo per 4 ore e mezza sopra la capitale spagnola a causa di un danno alla ruota del carrello durante il decollo, complicato da un problema al motore sinistro. L’aereo, prima di poter effettuare l’atterraggio di emergenza – avvenuto alle 19.08 – ha dovuto restare in volo per consumare il carburante e perdere peso, in modo da poter poi effettuare la manovra con il minor pericolo per i passeggeri.

