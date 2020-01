No, non è un annuncio qualsiasi di un ragazzo che cerca lavoro. Bensì il post apparso su Facebook a firma dell'artista che ha diretto il film sugli ultimi giorni di Stefano Cucchi e che ha raccolto consensi di pubblico, critica e anche diversi premi

“Regista senza lavoro: mi propongo per video d’autore di matrimoni, comunioni e lauree”. No, non è un annuncio qualsiasi di un ragazzo che cerca lavoro. Bensì il post apparso su Facebook a firma di Alessio Cremonini. Il regista di Sulla mia pelle, film interpretato da Alessandro Borghi che racconta magistralmente gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi. Un’opera presentata in anteprima mondiale al Festival di Venezia nel 2019, che ha vinto quattro David di Donatello, apprezzata dalla critica e amata dal pubblico, diventando perfino un caso di visione “clandestina” collettiva nelle piazze da migliaia e migliaia di persone, oltrepassando obblighi contrattuali di produzione Netflix e la tradizionale distribuzione nelle sale. Leggi Anche Festival di Venezia 2018, Sulla mia pelle: Alessandro Borghi nel corpo martoriato di Stefano Cucchi

Eppure, nonostante l’affermazione forte e robusta per un cinema civile di qualità eccelsa, per Cremonini nulla di fatto. La carriera non avanza. E il regista decide di sfogarsi sui social. Il post, tra serio e il faceto, raggiunge in poche ore centinaia di like. E in molti cominciano a commentare: “Se non ci riesci tu, non ci riesce nessuno”; “ma che hai fatto di male”; “se anche tu sei messo così non c’è speranza”. Tanta la solidarietà dalla gente comune, qualche commento di un paio di attori, ma nessun produttore o addetto del settore, che spesso popolano Facebook, a rispondere a Cremonini.

Romano, classe 1973, già sceneggiatore di Private (diretto da Saverio Costanzo), e autore di un’opera prima passata inosservata (Border, 2013), Cremonini aveva già postato un altro messaggio di dissenso e fastidio probabilmente legato a qualche rifiuto subito su un progetto presentato da tempo pubblicando un video dei Credence con la scritta “è il momento di fare un bel viaggio e mandare a quel paese un sacco di cose”. Abbiamo cercato di metterci in contatto con il regista ma senza ottenere risposta.