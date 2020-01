Addio Billy. Il koala simbolo della resistenza agli incendi australiani non ce l’ha fatta. L’avevano salvato un mese fa tra le fiamme ferito e con le zampette ustionate. Il piccolo koala era stato immediatamente trasportato nel Centro di recupero della fauna selvatica di Adelaide. Lì era stato curato amorevolmente dai veterinari e le foto di Billy con le zampe fasciate, seduto come un cagnolino sulle zampe dietro, tutto intento a sgranocchiare foglie di eucalipto, avevano fatto il giro del mondo. I veterinari avevano sperato di poterlo guarire ma l’animale non ha retto lo stress e il dolore.

“Abbiamo alcune notizie molto tristi da condividere con voi. Il nostro caro Billy non è riuscito a terminare il suo viaggio di recupero. Sembrava stare meglio ma le ferite e lo stress per la tragica esperienza vissuta sono stati troppo duri per lui. Grazie a tutti per il vostro amore”, hanno scritto sulla pagina Facebook del centro di recupero di Adelaide. “Dormi bene, Billy. Ci mancherai”.