Il sito Tmz ha fatto i conti in tasca a Harry e Meghan, consultando degli esperti per capire quanto potrebbero guadagnare i Duchi del Sussex ora che hanno finalmente raggiunto l’agognata indipendenza dalla Famiglia Reale britannica e che possono quindi gestire liberamente la loro immagine. Il cachet per una loro apparizione in pubblico con un breve saluto si aggirerebbe sui 500mila dollari, come ha stimato l’agenzia Gda Speakers, che vanta tra i suoi clienti star hoolywoodiane del calibro di Nicole Kidman e Diane Keaton. Certo poi che se questo discorso pubblico comprendesse anche un question time da parte del pubblico e un momento per le foto e i saluti allora il compenso sarebbe tutt’altro: dal milione di dollari in su.

Una cifra irrisoria se comparata a quella che potrebbero realizzare se pubblicassero un libro: secondo l’agente Darren Prince, si parlerebbe di 8-10 milioni di euro solo di anticipo, poi scatterebbe sicuro una vera e propria guerra a chi offre di più per l’esclusiva della storia di Harry e Meghan. Guadagni considerevoli ma che probabilmente i duchi del Sussex devolverebbero almeno in parte di beneficenza, come hanno sempre fatto.