“Il Festival ha sempre portato polemiche. Quando non c’erano, le inventavano. Mi pare tutto esagerato, compreso l’attacco ad Amadeus per la frase sul “passo indietro”. Ora se n’è uscita la Bellucci, che non va a Sanremo… Non so perché abbia deciso di non andare, stesse in Francia e non rompesse le scatole“. A parlare così è Maurizio Costanzo che durante il programma radiofonico Un Giorno da Pecora ha definito eccessive le polemica su Amadeus. “Claudia Gerini vorrebbe organizzare un gruppo per boicottare Sanremo? Ma che je dice la testa a questa… La verità è che la Gerini, la Hunziker chiedono la grazia alla Madonna per fare Sanremo. Siccome la Madonna si è distratta e si dimentica di loro, si arrabbiano con Amadeus. Fatelo lavora’ in pace…“, ha aggiunto il giornalista e conduttore. E sulla polemica legata ai testi del rapper Junior Cally ha commentato: “Quando si fa questo casino attorno al testo, si fa la fortuna di questo testo. Di conseguenza, questo rapper venderà l’anima sua…”.

