Dopo quattro anni di assenza dal piccolo schermo, Anna Oxa ha deciso di tornare in tv e lo ha fatto come ospite a “Live – Non è la D’Urso” per parlare della morte del suo ex marito, Franco Ciani, deceduto lo scorso 5 gennaio. “Non so che vita conducesse, ma il suicidio mi sembra molto strano, una decisione molto forte“, ha detto la cantante 58enne a Barbara D’Urso.

Poi Anna Oxa ha spiegato anche come mai la sua ultima apparizione in tv in Rai risale al 2013: “Prima sono stata vittima di mobbing – ha raccontato a Barbara D’Urso -, poi mi infortunai scivolando sul pavimento di Ballando con le Stelle nel 2013, ma non mi riconobbero l’infortunio, anzi da allora mi hanno chiuso le porte dei programmi Rai adducendo un finto contenzioso. Nel 2014 Milly Carlucci mi chiese di tornare come ospite con qualcosa di particolare – ha ricordato -, preparai la performance, ma al momento della firma, il contratto svanì, lo stesso accadde con il Capodanno di Carlo Conti, anche in quel caso lo studio legale della Rai non firmò. Milly Carlucci mi disse che forse ero finita nella black list”. Insomma, ha concluso la cantante, “credo di essere sulla lista nera della Rai perché all’epoca, nonostante l’infortunio, non avevo ancora aperto il contenzioso giudiziale, cosa che ho fatto lo scorso anno, per ottenere finalmente quel risarcimento”.