Il nome di Francesca Sofia Novello, negli ultimi giorni, è piombato al centro del dibattito nazionale. Amadeus l’ha scelta come partner (una tra le tante) della 70esima edizione del Festival di Sanremo e, durante la conferenza stampa di presentazione, il conduttore e direttore artistico ha esaltato la sua bellezza e la capacità di “stare accanto a un grande uomo (come Valentino Rossi, di cui è la fidanzata, ndr) ma un passo indietro”. Apriti cielo. Una valanga di polemiche si è abbattuta sul conduttore, che si è scusato (sinceramente e ripetutamente) spiegando di esser stato frainteso.

“Io un passo indietro a Vale? Diciamo che anche lui sta un passo indietro rispetto ai miei impegni lavorativi esattamente come faccio io coi suoi… Amadeus ha soltanto voluto sottolineare il mio atteggiamento riservato. Atteggiamento che ho sempre tenuto in questi anni nei confronti della grande visibilità del mio fidanzato. Per mia scelta, infatti, ho voluto evitare accuratamente di trarne vantaggio”, ha spiegato al Quotidiano Nazionale Francesca Sofia Novello, per niente offesa o infastidita dalle affermazioni del conduttore. “C’ero anche io alla conferenza stampa. Se avessero offeso mia figlia non sarei certo stata zitta”, è intervenuta mamma Teresa, che della modella 25enne è anche la manager.

Anche un gruppo di 29 deputate è intervenuto per chiedere ad Amadeus di scusarsi. “Non è certamente il ruolo di valletta deputato a far fare un passo avanti alle donne. Le pari opportunità si esprimono in altre sedi e con ben altra enfasi rispetto a quella che può trasmettere una partecipazione televisiva”, è il pensiero della modella, da 4 anni al fianco del campione di motociclismo. “Non voglio essere difesa da persone e associazioni che cercano solo visibilità. Sono una donna e sono assolutamente consapevole di quello che faccio. Non mi sento assolutamente sminuita nel mio ruolo di donna. Ed essere la ragazza di Valentino mi ha dato visibilità. Per quanto riguarda le mie doti estetiche, beh sono quelle che semplicemente mi hanno consentito di diventare modella e salire sul palco di Sanremo”. Francesca Sofia Novello salirà sul palco del teatro Ariston soltanto venerdì, quando dividerà il palco con Amadeus e Antonella Clerici. Sabato farà il bis per la finalissima. Stando un passo avanti.