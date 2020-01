“Vorrei fare le mie condoglianze alla famiglia Regeni. Spero ci sia giustizia per loro, hanno tutto il mio sostegno”. Commossa, emozionata, Uma Thurman a Che tempo che fa prende qualche secondo fuori scaletta per appoggiare la causa dei genitori di Giulio Regeni. “Come genitore mi stavo preparando per entrare in scena e pensando alla mia carriera che si basa sul divertire le persone, mi ha fatto così male sentire parlare di questa perdita. Penso sia importante per loro trovare giustizia”. Paola Deffendi e Claudio Regeni hanno partecipato alla puntata di Che tempo che fa rileggendo la lettera inviata al leader egiziano Al Sisi pubblicata qualche settimana addietro: “Caro presidente dimostri al mondo che non ha nulla da nascondere e consegni gli indagati per la morte di Giulio alla giustizia italiana”.

