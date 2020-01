Niente tomba. Dopo la celebrazione del funerale in chiesa è arrivato l’avviso: non è possibile seppellire il caro defunto perché la tomba non c’è. È accaduto a Ponticino, un piccolo paese nel comune di Pergina Laterina, in provincia di Arezzo. Il defunto era lo zio del cantante Pupo, Antonio Civitelli: “Eravamo increduli“, ha commentato Enzo Ghinazzi. Quando la celebrazione religiosa si è conclusa e il corteo funebre si è avviato verso il cimitero del piccolo paese toscano, l’amara sorpresa: niente tomba. Secondo il Corriere di Arezzo, la ditta di pompe funebri non ha ricevuto comunicazione dal Comune. “Un fatto grave. Siamo molto dispiaciuti. Ho chiesto una relazione per capire cosa sia successo e ricostruire di chi siano le responsabilità”, ha detto il sindaco Simona Neri.

