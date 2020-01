“Mai avrei creduto che sarei stata con un solo uomo per sempre, che avrei preso marito, ma lui è l’uomo della mia vita. L’ho capito appena l’ho visto. Mi ha conosciuto che bevevo, ero un’ubriacona e lui mi è stato sempre vicino“: parole di Fernanda Lessa che ha deciso di confidarsi con Adriana Volpe nella Casa del Grande Fratello. La showgirl brasiliana ha parlato della sua dipendenza dall’alcol e dell’amore che, dice, “l’ha salvata”. Subito dopo è arrivato anche il momento del confessionale: “Bevevo spesso, se avevo una lezione di palestra alle 7 prima mi facevo un bicchiere di vino. Una volta arrivai a mettergli le mani addosso e lui disse ‘non ti lascio, ma sappi che ogni volta che fai così mi strappi il cuore’. Lì mi sono fermata, ho pensato che non potevo desiderare niente di più, che ero amata e non potevo buttare via tutto. Bere è vile, è molto facile dare colpa al bere per quello che si fa dicendo ‘ah ma non ricordo, non ero in me’. E’ codardo, invece è bello alzarsi la mattina e sapere cosa è successo la notte prima. Il mio amore è come vincere al lotto, sono una donna molto fortunata, tutti i giorni ringrazio Dio perché mi ha dato una seconda possibilità e non la sprecherò”.

