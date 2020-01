Donald Trump è a Milwaukee, in Wisconsin, per un comizio insieme al suo vice Mike Pence. A un certo punto, il presidente degli Stati Uniti viene contestato (non si sa se da un gruppo di persone o da una persona sola). Sta di fatto che Trump ironizza sulla ragazza protagonista delle critiche: “Ora andrai a casa e passerai dei guai. Ti garantisco che tua mamma ha votato per me. E farà lo stesso da qui ai prossimi dieci anni, quando correrò ancora per le presidenziali”.

Alla seconda contestazione, invece, l’inquilino della Casa Bianca ne approfitta per parlare delle proteste di Teheran: “Avete visto? Per la prima volta sono tutti dalla nostra parte. Ci amano. Qassem Soleimani? A causa sua ci sono uomini e donne che vanno in giro senza gambe e senza braccia. Quel figlio di p…”.