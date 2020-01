Parole forti le sue, che hanno compito molto non solo il pubblico ma la stessa padrona di casa, Oprah Winfrey, che terminate le riprese ha raggiunto la cantante in camerino e l'ha abbracciata

“Sono stata violentata ripetutamente quando avevo 19 anni e ho anche sviluppato una sindrome da stress post-traumatico”. È la rivelazione fatta da Lady Gaga a Oprah Winfrey durante un’intervista nel nuovo show “Oprah’s 2020 Vision: Your Life In Focus”, in cui ha deciso di raccontare gli abusi subiti quando era una ragazzina, episodi che hanno segnato inevitabilmente la sua vita.

“Non avevo nessuno che mi aiutasse. Non avevo un terapista, non avevo uno psichiatra, non avevo un medico che mi aiutasse a farlo – ha proseguito Lady Gaga -. All’improvviso sono diventata una star e viaggiavo per il mondo, passando dalla camera d’albergo al garage, alla limousine, al palcoscenico, e non ci sono mai riuscita. Poi ho iniziato a provare questo dolore incredibilmente intenso in tutto il corpo che replicava il dolore che ho provato dopo essere stata stuprata”, ha raccontato.

Parole forti le sue, che hanno compito molto non solo il pubblico ma la stessa padrona di casa, Oprah Winfrey, che terminate le riprese ha raggiunto la cantante in camerino e l’ha abbracciata.