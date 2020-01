Tra i mille flirt dei due, la separazione di Pitt dalla Jolie, in queste ultime settimane ad Hollywood non si parla d’altro che della loro ritrovata “amicizia”

Bello, sbarbato e con un capello lungo che fa molto anni settanta. Brad Pitt è riapparso in forma smagliante e ritirando il Golden Globe come miglior attore non protagonista di C’era una volta a Hollywood si è lasciato andare in una battuta che ha fatto ridere la sua ex, in sala, Jennifer Aniston. Tutto accade durante la notte dei Globes quando Pitt sul palco ironizza: “Sono venuto da solo. Volevo portare mia madre, ma non ho potuto, perché dicono abbia una relazione con ogni persona che mi cammina al fianco. Sarebbe stato imbarazzante”. La svelta regia televisiva della serata non si è persa la reazione della Aniston che un po’ chinata in avanti si è messa deliziosamente a ridere.

E come si sa, almeno da quando Bradley Cooper ha suonato Shallow assieme a Lady Gaga la passata Notte degli Oscar, tutti i segni che riguardano le vicende sentimentali delle star sui grandi palchi hollywoodiani non capitano invano. Rewind di un paio di ore prima sul red carpet. Pitt risponde alla domanda di un giornalista. “Andrà a salutare Jennifer?”. E lui: “Sì, certo, andrò a salutarla. È una buona amica”. Poi la risatina e la chiosa: “Si tratta della seconda reunion più importante dell’anno, no? (si riferisce a Friends ndr)”. Risale al red carpet degli Emmy Awards 1989 la prima volta in pubblico mano nella mano per Pitt e Aniston. I due si sposarono poi nel 2000 a Malibù. Infine l’incontro malandrino di Brad con Angelina Jolie (2004) e il divorzio dalla Rachel di Friends (2005). Solo che tra i mille flirt dei due, la separazione di Pitt dalla Jolie, in queste ultime settimane ad Hollywood non si parla d’altro che della loro ritrovata “amicizia”. Che la notte degli Oscar 2020 porti qualche sorpresa?