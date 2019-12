Lo si legge in una nota congiunta di Campidoglio e Regione in cui si specifica che quest'ultima disporrà tutte le attività necessarie per consentire una serie lavori straordinari all’impianto Tmb di Rocca Cencia. Dura la reazione del presidente della Commissione parlamentare Ecomafie: "E' un'area già devastata e mai adeguatamente bonificata"

Il Comune di Roma ha indicato l’area dove far sorgere la nuova discarica di Roma: quella di Monte Carnevale, Municipio XI, nella Valle Galeria. La decisione della Giunta di Virginia Raggi, arrivata dopo mesi di botta e risposta tra Regione e Comune, è stata comunicata proprio da Roma Capitale e Regione Lazio in una nota congiunta in cui si legge che quest’ultima disporrà tutte le attività necessarie per consentire, come richiesto dal Comune, una serie lavori straordinari all’impianto Tmb di Rocca Cencia. Leggi Anche Roma, la giunta Raggi dice no al sito d’emergenza per la discarica e impugna l’ordinanza sui rifiuti di Zingaretti

La Regione Lazio, vista l’individuazione sul territorio comunale dell’impianto, in concomitanza con l’approvazione del provvedimento capitolino “stralcerà anche dal Piano Rifiuti in via d’approvazione, come da accordo, l’indicazione del sub-ato per il Comune di Roma Capitale e disporrà tutte le attività necessarie per consentire, come richiesto da Roma Capitale, una serie lavori straordinari all’impianto Tmb di Rocca Cencia”, si legge nella nota. Leggi Anche Rifiuti Roma, sgambetto dei 5 Stelle in Regione “La Capitale smaltisca i suoi nel suo territorio”

Prima delle festività, le due amministrazioni avevano trovato un accordo che prevedeva il supporto della Regione nella gestione temporanea dell’immondizia a fronte dell’indicazione di un sito dentro il Comune da parte del Campidoglio da realizzare in circa 18 mesi. Dopo aver detto no all’ipotesi Falcognana e Tragliatella, la scelta è caduta, tra le cosiddette ‘aree bianche’ indicate dalla città metropolitana, su Monte Carnevale.

Dura la reazione del presidente della Commissione parlamentare Ecomafie, Stefano Vignaroli (M5s): “La decisione di realizzare la nuova discarica di rifiuti urbani di Roma a due chilometri dalla discarica di Malagrotta è inaccettabile. È una scelta vergognosa nei confronti di un’area già devastata e mai adeguatamente bonificata, visto che alla chiusura di Malagrotta non è seguito alcun intervento di risanamento ambientale, e una presa in giro nei confronti di chi per anni ha lottato tenacemente in difesa di un territorio devastato”.