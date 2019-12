Un ragazzo di 20 anni ha danneggiato volontariamente un Picasso da 20 milioni di sterline alla Tate Modern Gallery di Londra. L’autore del gesto, Shakeel Massey, resterà in custodia cautelare fino alla prima udienza fissata per il 30 gennaio, ma ha già detto che respingerà tutte le accuse. La Galleria non ha dato ulteriori dettagli sulle condizioni del quadro.

L’opera rovinata è il “Busto di donna“, un ritratto dell’amante di Picasso Dora Maar dipinto a Parigi nel maggio del 1944, durante gli ultimi mesi dell’occupazione nazista. L’episodio, reso noto dalla Bbc, è avvenuto il 28 dicembre. La Polizia metropolitana di Londra ha dichiarato che “gli investigatori hanno incriminato un uomo”, il ventenne Shakeel Massey, con l’accusa di aver provocato uno strappo nella tela, per ragioni ancora sconosciute. Un portavoce della Galleria ha detto: “L’opera d’arte è nelle mani di un team di esperti restauratori, che stanno valutando il da farsi. La Tate Modern rimane aperta”.