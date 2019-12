Code di mazzancolle tropicali ritirate dal mercato per rischio chimico legato a “valori di solfiti oltre i limiti di legge”. Il richiamo volontario per allerta sanitaria – riferisce il ministero della Salute sul suo sito web – riguarda un lotto (1909413-0) del prodotto ‘Code di mazzancolle tropicali 36/40’ a marchio ‘Luna nera‘, importate dall’Ecuador. Il prodotto ritirato è realizzato dalla Proexpo, Processadora y Esportadora de Mariscos S.A; sede dello stabilimento è km 23.5 Via A La Costa Guayaquil Ecuador. Il numero d’identificazione dello stabilimento è 678. La data di scadenza indicata è aprile 2021. L’indicazione è quella di non consumare questo prodotto.

