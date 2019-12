Il giorno di Natale aveva denunciato la scomparsa di un suo alleato e a Santo Stefano è stato trascinato via a forza dal suo ufficio dalla polizia e rilasciato dopo poche ore. Il leader dell’opposizione russa Alexei Navalny, riferisce la sua portavoce Kira Yarmysh, “non ha opposto resistenza”, quando è stato “portato via con la forza”.

Il quartier generale della fondazione Anticorruzione del principale avversario del presidente Vladimir Putin, è stato perquisito palmo a palmo dagli agenti. Navalny è stato rilasciato dopo qualche ora.

La corrispondente a Mosca della Deutsche Welle, Emily Sherwin, riferisce su Twitter che il raid contro Navalny sarebbe stato orchestrato per fermare la registrazione del suo programma odierno su YouTube. “Spesso la polizia sequestra l’attrezzatura tecnica. L’ultimo episodio ha avuto 1,4 milioni di visualizzazioni”, scrive la giornalista citando la portavoce di Navalny secondo la quale il successo del format dell’oppositore non è gradito alle autorità.

Navalny press sec @Kira_Yarmysh told me that raids at the Anti-Corruption Foundation are to stop @navalny recording his YouTube show today. Police often seize tech equipment. The last episode got 1.4 million views. “They didn’t like that success,” she says https://t.co/Q7XoDxOjdY

— Emily Sherwin (@EmilyCSherwin) December 26, 2019