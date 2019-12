In un'intervista al Corriere della Sera, il capo del governo di Tripoli giustifica gli aiuti militari della Turchia: "Vi aspettavate che saremmo rimasti a far nulla mentre la capitale veniva devastata, insanguinata, occupata?". E il titolare della Farnesina, in visita in Libia, fa sapere degli sforzi dell'Ue per una soluzione diplomatica

Ha chiesto armi all’Italia, ma da Roma “non sono mai giunte risposte ufficiali”. Fayez Sarraj, a capo del governo di Tripoli – l’unico riconosciuto dall’Onu in Libia – in una lunga intervista al Corriere della Sera, parla di aiuti militari: quelli che la Turchia – con cui ha firmato un memorandum lo scorso 27 novembre – ha promesso di assicurargli per fronteggiare l’avanzata da est di Khalifa Haftar, l’uomo forte della Cirenaica, che può contare sui mercenari russi del gruppo Wagner e sul sostegno di Egitto ed Emirati. Da aprile Haftar, al comando dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), ha infatti lanciato l’offensiva su Tripoli, esortando i suoi uomini a liberare la capitale da “terroristi e traditori”. Le conseguenze, dice Sarraj, sono “sofferenze indicibili per la popolazione vittima di bombardamenti, morti, feriti, con centinaia di migliaia di sfollati”.

Mentre gli Stati Uniti temono un’escalation delle violenze, l’Europa – Italia inclusa – resta convinta che la soluzione al conflitto sia diplomatica e non militare. E il portavoce dell’Alto rappresentante dell’Ue, Joseph Borrell invita “tutti i membri della comunità internazionale a osservare e rispettare l’embargo sulle armi dell’Onu”. Sarraj, però, al quotidiano di Via Solferino, spiega che una richiesta di aiuti militari era stata avanzata anche agli Usa, alla Gran Bretagna, all’Algeria e alla Turchia e ricorda che “ben prima del 4 aprile 2019” aveva messo in guardia “sulla guerra per procura”, combattuta cioè da potenze straniere in Libia. Uno scenario che si è delineato con chiarezza col sostegno dichiarato dalla Turchia a Sarraj e da Russia, Egitto ed Emirati ad Haftar. E che riconosce anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: in Libia, ha detto, “si sta replicando uno schema simile” a quello visto in Siria, “stiamo assistendo a un’altra proxy war che ci preoccupa”. “La questione” per il titolare della Farnesina “non è tanto il rischio dei profughi, ma quella legata al terrorismo, e al rischio di cellule terroristiche”.

Sarraj: “Siamo accusati di fare arrivare i militari turchi. Siamo sotto attacco, cosa vi aspettavate?” – “Noi avevamo chiesto le armi a tanti Paesi, inclusa l’Italia, che pure ha diritto di scegliere la politica che più le aggrada e con cui i rapporti restano comunque ottimi”, ha detto Sarraj al Corriere della Sera. “Da Roma, in verità, non sono mai giunte risposte ufficiali. Con Di Maio abbiamo avuto un ricco scambio d’opinioni. Quanto invece alla sua tappa a Bengasi dal nostro aggressore e Tobruk non ho visto alcuna sostanza, oltre a generiche dichiarazioni di amicizia che lasciano il tempo che trovano. Così, la comunità internazionale risulta divisa. Da una parte i Paesi disposti ad armare i nostri avversari-aggressori. A loro si contrappongono altri Paesi, tra cui l’Italia, che credono tuttora alla formula per cui l’unica soluzione resta il dialogo politico. Ma si tenga a mente che qui siamo sotto attacco militare, con sofferenze indicibili per la popolazione vittima di bombardamenti, morti, feriti, con centinaia di migliaia di sfollati”.

Sarraj sottolinea poi che “sono anni che lanciamo l’allarme sul pericolo di interferenze militari straniere. Mettevo in guardia sulla guerra per procura ben prima del 4 aprile 2019 e non importa fossero soldati russi, egiziani o altri. Adesso noi siamo accusati di fare arrivare i tank e droni turchi? Scusate ma cosa vi aspettavate dal nostro governo, che sarebbe rimasto in disparte a far nulla mentre la capitale veniva devastata, insanguinata, occupata?”. E conclude: “Nessun esecutivo responsabile può restare passivo mentre la sua popolazione viene abusata. Chiunque ci critica si chieda prima cosa avrebbe fatto al nostro posto e scoprirà che non avevamo alternative“.

Di Maio: “In Libia guerra per procura come in Siria” – Dal Libano, dove ha visitato il contingente italiano, il titolare della Farnesina ha osservato che “si sta replicando uno schema simile” a quello visto in Siria. “Stiamo assistendo – ha proseguito – a un’altra proxy war (guerra per procura, ndr) che ci preoccupa”. Il ministro degli Esteri ha aggiunto che “stiamo lavorando alla missione europea in Libia, guidata da Borrell, l’alto rappresentante dell’Unione europea, insieme ai principali ministro degli Esteri dei Paesi che seguono il dossier”. Inoltre, ha proseguito il capo della Farnesina, “stiamo lavorando alla conferenza di Berlino (organizzata dall’Onu a fine gennaio per trovare una soluzione al conflitto), stiamo sentendo tutti i Paesi che possono avere un’influenza sulle parti libiche per fargli nominare i membri del cosiddetto comitato per la conferenza intra-libica, che è una fase precedente alla conferenza di Berlino“. “I tecnici della Farnesina – afferma ancora Di Maio – sono al lavoro ormai da mesi per contribuire ai lavori della conferenza di Berlino e individuare una data il prima possibile. Noi ci siamo e stiamo lavorando il più possibile affinché la crisi libica possa portare a una tregua, un cessate il fuco e poi ad un processo diplomatico e democratico che arrivi alla stabilità della regione”.