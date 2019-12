“La situazione nel Paese non lo permette”. Con questa motivazione la Francia fa dietrofront e rinuncia a consegnare sei imbarcazioni alla Libia, mezzi che sarebbero stati destinati a rafforzare il controllo delle coste. Il dono dei gommoni semirigidi di 12 metri Sillinger era stato annunciato dalla ministra della Difesa, Florence Parly, nel febbraio scorso. “Se il trasferimento è stato un momento considerato a favore della Libia, alla fine il ministro ha deciso di non consegnare le barche a questo Stato”, ha scritto il 26 novembre il ministero delle Forze armate in un documento inviato alla Corte amministrativa di appello Parigi, interpellata da otto organizzazioni non governative che hanno chiesto la cancellazione della consegna.

“La situazione in Libia non permette di concretizzare la donazione di barche”, ha confermato il ministero all’agenzia Afp. Il Paese è scosso da un conflitto armate tra le forze del maresciallo Khalifa Haftar e il governo d’unità nazionale (Gna) guidato da Fayez Al Sarraj patrocinato dalle Nazioni unite e dall’Italia. Uno dei motivi della contestazione delle ong è inoltre il trattamento dei migranti. “Accogliamo con favore l’abbandono di questa iniziativa che avrebbe reso la Francia complice ufficiale dei crimini commessi su migranti e rifugiati in Libia”, hanno commentato le otto ong, tra cui Medici senza frontiere. In una dichiarazione congiunta diramata lunedì chiedono a Parigi di porre “condizioni rigorose su qualsiasi cooperazione bilaterale ed europea con la Libia affinché i diritti e la sicurezza” dei migranti “siano garantiti e rispettati” .

“La Francia sta rinunciando a donare alla cosiddetta guardia costiera libica le navi che aveva promesso, per via del caos che regna nel Paese e per tutto ciò che è emerso in questi mesi, rispetto ai diritti dei migranti. Cosa aspetta l’Italia a fare lo stesso?”, ha commentato Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu.

Sul terreno, intanto, continua l’offensiva delle forze dell’Esercito nazionale libico che fa capo ad Haftar contro Tripoli. Almeno cinque civili sono stati uccisi e altri 10 feriti in raid aerei che nella notte hanno colpito la capitale. “Violenti raid aerei sulla zona residenziale di al-Swani“, ha descritto il ministero della Salute del governo di unità nazionale, aggiungendo che alcuni feriti sono in gravi condizioni. Nella zona, ha specificato un portavoce, non si trovano installazioni militari.