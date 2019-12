“Maggioranza 148“. Sono i voti necessari per evitare la crisi, ma alla fine i favorevoli sono 166 (128 contrari): Palazzo Madama approva la fiducia posta dal governo sul maxiemendamento alla legge di Bilancio. All’esito del voto in Senato, abbracci ed esultanze dei senatori Cinquestelle e democatrici, così come tra i banchi del governo: c’è il bacio tra la sottosegretaria all’Economia Laura Castelli ed il Ministro per il Rapporti con Parlamento Federico D’Inca, mentre il sottosegretario all’Economia dem Antonio Misiani festeggia con i colleghi di partito.

