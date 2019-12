Un ragazzino di tredici anni è stato arrestato a New York per l’omicidio della diciottenne, Tessa Majors. La giovane, che studiava al Barnard College, era una matricola arrivata in città da Charlottesville (Virginia) pochi mesi fa. È stata uccisa a Morningside Park, a pochi passi dall’università Columbia, alle cinque di pomeriggio. La sua morte ha sconvolto la comunità studentesca e tutta la città. L’episodio è avvenuto in un’area sempre sorvegliata e in un parco che, dopo essere stato per anni ritenuto pericoloso, aveva di recente riconquistato un’ottima reputazione. A scuotere è anche l’età dei presunti autori, tutti minorenni.

Per ora l’unico arrestato è Zyairr Davis, un tredicenne di Harlem, che però ha scaricato la responsabilità su due suoi amici di quattordici anni. Il ragazzino ha riferito alla polizia di aver assistito all’attacco e alla rapina e di essere stato presente quando uno dei suoi amici avrebbe accoltellato la ragazza. Secondo le ricostruzioni preliminari, i tre ragazzini erano al parco quando avrebbero puntato un uomo che avevano iniziato a seguire. Successivamente però avrebbero adocchiato Tessa Majors e avrebbero deciso che sarebbe stata lei la loro preda. L’avrebbero immobilizzata con una mossa come per strozzarla e le avrebbero rubato quello che aveva in tasca. La ragazza avrebbe opposto resistenza e uno dei tre ragazzini avrebbe allora tirato fuori il coltello e l’avrebbe colpita.

Oltre al 13enne arrestato è al momento sotto custodia della polizia un altro sospettato, nei confronti del quale non sono state ancora avanzate accuse formali. Gli investigatori continuano a esaminare la scena del crimine, passando al setaccio con i sub anche il laghetto del parco. L’università ha ricordato Tessa con un tweet.

As a University community, we mourn the tragic loss of one of our students, Tessa Majors, and send our deepest condolences to her family and loved ones. Read the President’s letter to our Columbia-Barnard community: https://t.co/ZJsp9fT5F5 pic.twitter.com/jEDMbK0IFO — Columbia University (@Columbia) December 12, 2019