Così i Tory dovrebbero riuscire ad approvare ai Comuni senza troppe difficoltà l’accordo per l’uscita dall’Ue stretto a ottobre con Bruxelles, con il Regno Unito che saluterebbe l’Unione europea il 31 gennaio, come previsto in base all'ultimo rinvio. La risposta arriva dalla Scozia: l'Snp secessionista di Nicola Sturgeon ottiene 55 seggi su 59, pronti a chiedere un voto per la secessione

Il Partito Conservatore va verso la maggioranza assoluta. Lo dicono i primi exit poll, immediatamente dopo la chiusura dei seggi in Gran Bretagna, che vedono la formazione guidata dal premier Boris Johnson conquistare ben 368 seggi su 650, ben sopra le previsioni e sufficienti ad assicurargli una larga maggioranza in Parlamento. “Grazie a tutti nel nostro grande Paese, a chi ha votato, a chi è stato volontario, a chi si è candidato. Viviamo nella più grande democrazia del mondo”, ha twittato il premier.Brutto tracollo, invece, per i Labour di Jeremy Corbyn che perdono 71 seggi e si fermano ad appena 191. Terza forza è lo Scottish National Party che guadagna 20 seggi rispetto alle ultime elezioni, ottenendone 55, mentre i LibDem ottengono 13 rappresentanti.

Se lo spoglio dovesse confermare i primi exit poll, i Tory, che guadagnano così 51 seggi, dovrebbero riuscire ad approvare ai Comuni senza troppe difficoltà l’accordo per l’uscita dall’Ue stretto a ottobre con Bruxelles, con il Regno Unito che saluterebbe l’Unione europea il 31 gennaio, come previsto in base all’ultimo rinvio. Dopodiché il premier avvierà le trattative per definire i futuri rapporti con l’Europa. Da tabella di marcia dovrebbe farlo entro il 31 dicembre 2020, periodo in cui allo stato si concluderà il cosiddetto “periodo di transizione“.

La conferma di questi primi risultati certificherebbe anche il tracollo del Partito Laburista che dalle scorse elezioni ha perso circa 70 rappresentanti, nonostante la dura campagna elettorale del proprio leader e un programma elettorale considerato uno dei più radicali della storia britannica. E non a caso è già iniziato il processo a Jeremy Corbyn: si tratta del peggiore risultato per il partito dal 1935. Il cancelliere dello Scacchiere ombra, John McDonnell, braccio destro di Corbyn, rinvia da parte sua le decisioni su eventuali dimissioni ai risultati ufficiali. Ma ammette che il voto “è stato dominato dalla Brexit”. Leggi Anche Elezioni Regno Unito. Tasse su corporation e ricchi, nuove case popolari e misure green: così Jeremy Corbyn punta a Downing street

Ma a spostare gli equilibri in favore di Johnson può essere stata anche e soprattutto la Brexit. Il voto di giovedì, anche per i toni e i temi affrontati nel corso della breve campagna elettorale, ha sempre più assunto le sembianze di un secondo referendum sull’uscita del Regno dall’Unione. Chi voleva far passare il nuovo accordo raggiunto da Johnson con l’Ue, doveva votare il leader Tory, chi voleva tornare alle urne in un nuovo referendum che bloccasse definitivamente l’uscita dall’Unione, avrebbe dovuto votare Corbyn. Una débâcle di questa portata è quindi indice della volontà di un popolo, quello britannico, molto sensibile al rispetto della volontà espressa ai seggi: anche in questo caso, il rischio di non rispettare l’esito del referendum del 23 giugno 2016 può aver fatto la differenza.

Ma se i Conservatori esultano per una Brexit più facile da ottenere, in Scozia gli indipendentisti dell’Snp di Nicola Sturgeon, decisi a chiedere una rivincita referendaria anche e soprattutto sulla secessione da Londra come risposta alla Brexit, fanno il pieno: 55 seggi su 59 disponibili, a un soffio dal record storico delle elezioni del 2015 e in netto recupero rispetto ai 35 di due anni fa. Il partito della Sturgeon è l’unica formazione anti Brexit ad avanzare.