È successo l’11 dicembre, alla vigilia del voto nel Regno Unito che, con la probabile vittoria dei Tories, centrerà l’obiettivo del ‘Get Brexit done’ di Boris Johnson. Il premier, ieri in visita all’alba alla centrale del latte Greenside Farm, a Leeds, è stato sorpreso dai giornalisti di una nota trasmissione tv. E per sottrarsi alle loro domande si è nascosto in una cella frigorifera. Il tutto ripreso dalle telecamere di Good morning Britain e raccontato dal Guardian, che ricorda come il premier conservatore si sia rifiutato durante la campagna elettorale di farsi intervistare in tv.

“Buongiorno primo ministro, vuole parlare a Good Morning Britain?”, ha detto un producer di Itv, che aveva fatto la posta a Johnson alla centrale della latte “Modern Milkman”, nello Yorkshire. Ma l’addetto stampa, Rob Oxley, lo ha respinto con una parolaccia. E mentre il producer e i due conduttori della trasmissione tentavano di convincere il premier, dicendo che comunque erano già in diretta, Johnson ha risposto: “Sarò da voi in un secondo”. Poi “Boris” è entrato nella cella frigorifera con i collaboratori.

WATCH: Boris Johnson hiding in a fridge from Susannah Reid’s questions, while his aide swears at a cameraman.

But he’s the strong man who’s going to stand up to Donald Trump to defend our NHS? You’re having a laugh mate. pic.twitter.com/0GYRhj8BRl

— Ash Sarkar (@AyoCaesar) December 11, 2019