Così ha detto l'ex europarlamentare al giornalista mercoledì sera in diretta al Tg4 "punzecchiando" il conduttore, visibilmente in imbarazzo

“Visto che fai il ‘monello’, ti provoco. La prossima volta mi inviti e ti voglio ‘nudetto’, in boxer, in copertina su un calendario della redazione di Rete 4“. Così ha detto Alessandra Mussolini a Giuseppe Brindisi mercoledì sera in diretta al Tg4 “punzecchiando” il conduttore, visibilmente in imbarazzo. In studio si stava discutendo del tema “donna e genere” e poco prima il giornalista aveva mostrato all’ex europarlamentare una vecchia copertina di Playboy su cui compariva proprio una sua foto hot. Così, Alessandra Mussolini ha rilanciato proponendo di sostituirla con una di Brindisi: “Dato che sei anche belloccio – ha detto al conduttore – mettiti sul calendario e via. Ti aspetto con quello di gennaio”. Proposta che Brindisi ha glissato con una pacata risata, senza riuscire a nascondere l’imbarazzo.