Un anziano di 84 anni questa mattina è morto a Roma travolto da un mezzo dell’Ama, l’azienda municipalizzata che si occupa della raccolta rifiuti. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto della polizia locale, l’uomo stava attraversando sulle strisce pedonali in via Casilina, alla periferia della capitale, quando è stato investito. Soccorso, è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni, ma la corsa è stata inutile.

In ospedale anche il conducente del mezzo, che è stato sottoposto agli accertamenti di rito su alcol e droga ed è indagato per omicidio stradale. L’uomo, 35 anni, si è fermato per prestare soccorso all’84enne. Gli inquirenti stanno cercando di accertare anche se al momento dell’investimento l’uomo stesse usando il telefonino. Sono in corso le indagini della polizia. Alcuni testimoni avrebbero raccontato che il mezzo si era fermato per far attraversare un gruppo di pedoni e nella ripartenza avrebbe investito l’anziano.