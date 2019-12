“Sono razzista. Sì, sono razzista e me ne vanto”. Inizia così un post pubblicato nelle ultime ore da Davide Bonifazi, consigliere comunale della Lega a Perugia eletto a maggio con 274 preferenze, che ha condiviso sul proprio profilo Facebook una sorta di “manifesto della razza 3.0”. Il post in cui il consigliere di 70 anni si vanta e si dice orgoglioso di essere “razzista” ha fatto scoppiare le polemiche in consiglio comunale: dopo che la consigliera Sarah Bistocchi ha fatto emergere il caso, Bonifazi si è scusato dicendo che era “in chat con una persona e ho fatto un errore” mentre la Lega ne ha preso le distanze, ma solo in parte: “Non ci riconosciamo in nessun sentimento nostalgico, né in nessun sentimento razzista – ha detto il segretario regionale della Lega, Virginio Caparvi, prima di giustificare il collega – Il consigliere verrà redarguito, ma conoscendolo sappiamo che si è trattato solo di scarsa attenzione a un post condiviso sbadatamente su Facebook”. Al momento, nonostante le richieste crescenti, Bonifazi non si dimetterà dal consiglio comunale.

Il manifesto razzista – Bonifazi, uno dei volti più influenti della Lega a Perugia e presidente dell’associazione Pro.Te.So che ha lo scopo di organizzare i centri estivi per bambini da 5 a 12 anni, ha pubblicato un post su Facebook dal titolo “Sono Razzista” e uno sfondo emblematico: la bandiera tricolore e la croce cattolica, per mettere in evidenza le sue radici italiane. Poi il testo: “Sono razzista perché amo l’Italia – si legge nel post condiviso da Bonifazi – Amo gli italiani, dalle Alpi alla Sicilia. Li amo perché i loro nonni e i loro padri, con il loro sacrificio e con il loro sangue, mi hanno consegnata una terra in cui essere libero”. Poi il consigliere comunale leghista si definisce “razzista” per il suo amore per il cibo italiano (“i canederli, la polenta, i tortellini”), per le nostre opere d’arte (“il Duomo di Milano, il Colosseo e la Reggia di Caserta”) ma anche perché “le leggi italiane valgono per me e pretendo che valgano in egual misura per tutti gli ospiti che qua si trovano”. Conclusione: “Sono razzista perché do rispetto solo a chi rispetta me, il mio Paese, le mie tradizioni, la mia cultura, la mia fede, le mie consuetudini. Ebbene dammi pure del razzista. Felicemente orgoglioso di esserlo”.

Le polemiche – A scoprire la pubblicazione del post è stata la consigliera dem perugina Sarah Bistocchi e il gruppo Pd ha chiesto a gran voce le dimissioni di Bonifazi presentando una mozione di sfiducia: “Non ci si può ‘vantare’ di essere razzisti – attacca il capogruppo dem in consiglio regionale Tommaso Bori – E no, tanto meno un rappresentante delle istituzioni può esserlo ‘felicemente ed orgoglioso’. A tutti i livelli la Lega di Salvini non solo sta sdoganando il razzismo, ma gli sta dando cittadinanza al suo interno. Perugia è città della resistenza, l’Umbria è terra di civiltà: queste argomentazioni vergognose e questo clima tossico vanno rigettati e combattuti. Chi le porta avanti è dalla parte indegna e sbagliata della storia”. Era stato proprio Bori, una settimana fa, a far emergere un altro caso simile ma nella nuova giunta regionale di Donatella Tesei: il neo-assessore alla Sanità della Lega, Luca Coletto, nel 2009 era stato condannato a due mesi dalla Cassazione per il reato di “propaganda di idee fondate sulla superiorità e sull’odio razziale”. Coletto, come assessore provinciale a Verona, nel 2001 aveva promosso una raccolta firme dai toni molto forti per sgomberare il campo rom cittadino.

Le (mezze) scuse della Lega – Dopo la denuncia dei consiglieri Pd a Perugia, Bonifazi si è scusato facendo capire che gli era sfuggita di mano una conversazione via Facebook mentre il deputato leghista Virginio Caparvi non è riuscito a prendere completamente le distanze dal consigliere del suo partito. “Siamo di fronte a una leggerezza – ha spiegato il segretario regionale del Carroccio – che non descrive la persona del consigliere Bonifazi da anni impegnato nel volontariato e nel sociale. Sicuramente non ha ben soppesato il post che ha condiviso e il cui contenuto ovviamente condanniamo in toto perché completamente fuori dalle linee del partito”. Ma le richieste di dimissioni non arriveranno.