La foto del figlio di Briatore con addosso un piumino Moncler e scatta lo sfottò degli haters. È bastato che su Instagram l’ex manager di Formula1 mostrasse uno scatto che lo ritrae con il figlio Nathan Falco tenuto per mano, insieme a passeggio per le vie di Milano, per scatenare commenti acidi sul bimbo. “Ma come lo conciate questo bambino? – ha provocato un hater riferendosi alla scelta di un abbondante e lucido giaccone da far indossare a Nathan Falco – Non lo prendono per il c..o solo perché è ricco. Che tristezza!”. Un altro hater invece si è dedicato al rapporto tra gusto e costo del capo di abbigliamento sotto esame: “Sto giubbino non si può proprio vedere e pensare che sarà costato almeno un millino! Il buongusto non si compra”. E tra decine di difese d’ufficio di utenti per Flavio e Nathan Falco ecco sbucare le risposte di papà Briatore. Al primo commento il 69enne ha risposto: “L’unica tristezza sei tu, sfigato”. Al secondo, invece, ha dedicato un’analisi più attenta dell’acquisto casalingo indossato dal figlio avuto da Elisabetta Gregoraci: “Gli idioti sono gratis! Adesso ti blocco. Ps. Il Moncler edizione speciale costa molto di più di un millino”.