Decine di migliaia di persone di tutto il mondo hanno partecipato alla grande marcia per il clima a Madrid assieme all’attivista svedese Greta Thumberg. In testa alla manifestazione, che si è snodata dalla stazione di Atocha fino al centrale Paseo del Prado, c’era un gruppo di nativi latino americani. “Domani sarà troppo tardi” si leggeva su molti dei cartelli dei manifestanti venuti nella capitale spagnola per far pressione sui partecipanti alla conferenza sul clima dell’Onu, la Cop25, che durerà fino al 13 dicembre. “Stiamo scioperando da un anno ma chi governa ignora ancora la crisi climatica” aveva detto Greta Thunberg parlando alla stampa, dopo essere arrivata a Madrid. “Andiamo avanti con la nostra azione, sperando che da Cop25 venga fuori qualcosa di concreto”

