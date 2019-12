“Per fare i numeri ci vogliono i pentoloni”. Parola di Gianfranco Vissani, che al telefono con Show Food di Radio Radio ha parlato di cucina ma non solo. Sono destinate a far discutere le sue dichiarazioni sulle donne: “Io ho donne che lavorano in pasticceria. Alcuni lavori come la mantecazione del risotto per esempio, hanno bisogno di forza. Io ho una brigata di 30 cuochi con 8 donne ma crollano tutte. Le donne non ce la fanno fisicamente, ma lo capite o no? Io sono cinquant’anni che sono nelle cucine e ancora non capisco le donne dove stanno. Quelle che lavorano da me vengono lì in pasticceria fanno un po’ de… E poi se ne vanno“. La chef Barbara Agosti, presente in studio, prova a bloccare Vissani con un: “Ora i pentoloni cominciamo a tirarli“ ma lo chef continua con la sua teoria, nonostante l’intervento dei conduttori.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore