Anna Foglietta ha interpretato Nilde Iotti nella fiction di Rai 1 Storia di Nilde andata in onda giovedì sera e, ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, si è raccontata, parlando della sua vita privata. L’attrice è sposata dal 2010 con Paolo Sopranzetti e da lui ha avuto tre figli: “Ho incontrato mio marito su Facebook. O meglio, lui mi ha scritto, eravamo compagni di scuola e mi ha svelato che già dai tempi del liceo pensava che potessi essere la donna della sua vita. Gli ho chiesto subito un incontro, era tutto perfetto. Ci siamo frequentati per 9 mesi, poi ci siamo sposati“.

Al che Caterina Balivo l’ha incalzata a proseguire nel racconto: “E poi che è successo…?”, le ha chiesto. Ma Anna Foglietta è rimasta perplessa dalla domanda: “In che senso? Che vuoi sapere? Sono le due del pomeriggio…”, le ha replicato. In studio il pubblico è scoppiato in una risata e la conduttrice ha precisato: “Volevo solo sapere dei vostri tre figli, non volevo alludere ad altro…”. Ma ormai il doppio senso era servito.