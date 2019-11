Incidente hot in diretta a Vieni da Me per Elisabetta Gregoraci. L’ex compagna di Flavio Briatore è stata ospite nel salotto di Caterina Balivo e ha dovuto fare i conti con il reggiseno “birichino” che le ha dato del filo da torcere per tutto il tempo dell’intervista. La showgirl ha continuato ad aggiustarsi ma poi la situazione è degenerata quando, parlando della sua infanzia, ha rivelato di esser stata un maschiaccio e di aver giocato a calcio e la conduttrice le ha consegnato un pallone chiedendole di fare qualche palleggio. Elisabetta Gregoraci si è messa in gioco ma il vestito che indossava era troppo stretto per cui, nonostante i tentativi di tirare su la gonna, non è riuscita a fare molto.

“Non si può fare, non mi posso spogliare perché è un vestito tutto intero“, ha esclamato la showgirl. Il movimento però, le ha causato un inconveniente e così, credendo di non essere ripresa, l’ex compagna di Briatore ha infilato una mano nella scollatura della camicetta per sistemare il reggiseno. “Continua a salire…”, ha detto giustificandosi a Caterina Balivo. Le telecamere però hanno ripreso tutta la scena per cui la conduttrice è dovuta intervenire per coprire Elisabetta e darle il tempo di sistemarsi. Neanche a dirlo, la gag piccante fa il giro dei social.