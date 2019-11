“È una scatola del ca**o con lo zucchero dentro“: così Paolo Bonolis commenta un’opera esposta al Moma di New York durante un giro con la moglie, Sonia Bruganelli, che pubblica il tutto in alcune Instagram stories. La scena ricorda molto Le Vacanze Intelligenti, film con Alberto Sordi anche lui alle presa con una gita in un museo di arte moderna. “Ho un armadio pieno di opere d’arte”, continua ancora il conduttore guardando un abito da uomo appeso al muro. A quel punto la moglie commenta: “Non ti ci porto più… Se non apprezzi l’arte“. Solo un vecchio telefono riesce a far fermare il conduttore di Ciao Darwin che però continua a fare ironia: “Anch’io ho fatto un’opera ma non l’hanno apprezzata: un phon”.

