La leader di Fratelli d'Italia ha pubblicato su Facebook un suo selfie nel cosiddetto transatlantico, denunciando l'assenza dei colleghi ma nel farlo ha commesso una gaffe dal momento che, come le ha fatto notare il deputato Paolo Giuliodori, non c'era nessuno perché erano tutti al lavoro nelle commissioni

“Ops, transatlantico deserto. Perché oggi non si vota e a chi manca non decurtano lo stipendio e non viene segnata come assenza. Tutti a casa di giovedì i moralizzatori grillini? Dai mi sento sola venite a farmi compagnia, assenteisti! Capito perché il M5S ha bocciato la proposta di Fratelli d’Italia per fare timbrare il cartellino ai parlamentari? Ps. Noi anche oggi al lavoro, tra poco illustriamo gli oltre 500 emendamenti alla manovra presentati da Fratelli d’Italia”. Così scrive in un post su Facebook la leader di FdI Giorgia Meloni pubblicando un suo selfie che mostra alle sue spalle il cosiddetto transatlantico (il lungo corridoio che si trova accanto all’Aula del Parlamento italiano, nel palazzo di Montecitorio, sede della Camera dei Deputati, ndr) deserto, senza nessuno in giro.

Peccato però che la sua denuncia si sia rivelata uno scivolone dal momento che, come le ha fatto notare nei commenti il deputato M5s Paolo Giuliodori, in quel momento nei pressi dell’Aula non c’era effettivamente nessuno perché tutti erano impegnati nei lavori delle commissioni che si trovano però su un altro piano. “Ciao Giorgia, io cambierei chi ti gestisce il calendario altrimenti non si spiega il tuo 27% di presenze in aula…se vuoi lavorare ci trovi al quarto piano di Montecitorio nelle varie commissioni“, le ha scritto infatti Giuliodori commentando poi con ironia: “Io sono Giorgia e non conosco il calendario dei lavori parlamentari“.