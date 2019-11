Scintille alla Camera tra Giorgia Meloni e il giornalista di Report, Giorgio Mottola. Oggetto del contendere il servizio mandato in onda il 28 ottobre scorso su Rai3 dal titolo La fabbrica social della paura. Per la presidente di Fratelli d’Italia si tratta di “giornalismo spazzatura, davvero vergognoso, costruito solo su falsità”, per “screditare la mia persona, il mio partito e tutto il mio staff” che lavora sui sociale. “Io non faccio parte di nessuna internazionale sovranista, mi chiedo come sia possibile che la Rai si presti” a questo gioco, tuona l’ex ministra in una conferenza stampa a Montecitorio convocata proprio per risponde alle accuse rivolte da Report. Mottola replica: “Ci siamo limitati a mettere in fila delle anomalie. Perché non è venuta da noi a rispondere alle domande, invece di fare una conferenza stampa? Se pensa che io abbia detto il falso, mi denunci. Un politico serio che ha a cuore la democrazia del Paese, prima di accusare di fake news un servizio, dovrebbe farsi delle domande su come viene manipolato il consenso”.

