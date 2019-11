Risorse per garantire diritti, salario e tutele ai vigili del fuoco nella legge di Bilancio. Questa, in sintesi, la rivendicazione alla base della giornata di mobilitazione unitaria, promossa da Fp Cgil Vvf, Fns Cisl e Uil Pa Vvf, dei pompieri e che ha visto oggi una massiccia partecipazione al presidio in piazza Montecitorio a Roma.

“Chiediamo un’armonizzazione del trattamento pensionistico e retributivo con gli altri corpi dello Stato”. A dirlo è Franco Giancarlo, segretario Confsal. Gli fa eco Giuseppe Saccoccia, della segreteria Uil: “Non ci viene riconosciuta nemmeno la malattia professionale se ci facciamo male in servizio”.