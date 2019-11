Si chiamano Steve e Danika Mori, sono fidanzati da 11 anni e sono una delle coppie più amate del porno. Il loro video più visto ha 38 milioni di views. Porno? Sì, ma con amore. Oggi i due sono stati ospiti a Radio Deejay. Come raccontato da Nicola Savino, hanno cominciato girando dei video nella loro intimità che poi hanno deciso di condividere sulle piattaforme hard. La coppia realizza video porno prevalentemente ‘a due’ ma di recente hanno scelto di farlo con un’altra coppia: “E’ stato tutto in amicizia – ha raccontato Danika – li abbiamo scelti perché ci siamo trovati bene. Ma la nostra intenzione è rimanere tra di noi”. Un caso unico, quello di Stefano (in arte Steve) e Danika, perché tra loro ci sono dei sentimenti cosa che nel porno, ovviamente, non accade. Ma come l’hanno presa le loro famiglie? “Il padre di Stefano è fantastico, ci segue anche su Instagram – ha proseguito Danika – e ha accettato la nostra scelta. La mia famiglia invece no: mia madre mi preferirebbe disoccupata e non pornostar“. Il motivo per cui lo fanno? “A diventare famosi non ci abbiamo mai pensato – ha spiegato la giovane – anzi l’idea era proprio di mantenere la nostra vita senza diventare figure pubbliche. Adesso, dopo Pornhub e le tante visualizzazioni, ci stiamo divertendo molto”. Il rapporto col porno? “Guardo i nostri video – ha chiuso Danika – non sono ninfomane e non guardo tantissimo porno“.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore