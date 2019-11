“Da piccolo ero tifoso del Milan purtroppo, poi sono migliorato e diventato più intelligente“. Sono le parole pronunciate da Giorgio Chiellini durante un incontro con un gruppo di giovani tifosi durante il Junior Reporter, organizzato all’Allianz Stadium. Il capitano della Juventus, 35enne e fermo da agosto per la rottura del legamento crociato del ginocchio, durante la conferenza stampa ha spiegato: “Il mio giocatore preferito era Maldini e mio fratello gemello tifava Juventus: per questo non potevo essere per la stessa squadra. Ora è difficile trovare qualcuno più juventino di me“.

Le sue parole hanno scatenato la reazione di molti tifosi rossoneri, tra chi chiede “più rispetto“, chi ricorda che è anche capitano della Nazionale e chi ironizza sulle 7 Champions League vinte dal Milan contro le zero sollevate da Chiellini, arrivato due volte in finale con la sua Juventus ma sempre uscito dal campo sconfitto.

Complimenti a #Chiellini per aver vinto tante Champions, tante Supercoppe europee e tante Coppe intercontinentali #Milan pic.twitter.com/h19xpfyvNu — Pete (@Diffidato_) 11 novembre 2019