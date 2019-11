“Dicono che non riuscirò mai a raggiungere 50 milioni di follower su IG senza pubblicare il mio sedere. Così, eccomi qua“: parole di Will Smith che scherza con i suoi follower su Instagram. Il momento non è dei più ilari, ma l’attore ha grande senso dell’umorismo e posta la foto della colonscopia alla quale è stato sottoposto in una clinica di Miami. Will presenta poi il suo medico con un’altra battuta: “Lui è il Martin Scorsese del mio sedere“. Insomma, un post scherzoso che porta però un messaggio importante: “La mia dottoressa mi ha consigliato di farlo, lo screening e la diagnosi precoce salvano vite umane”.

