“I miei partner saranno residenti: due donne e un uomo“, aveva detto Amadeus in un’intervista al Messaggero. Il direttore artistico e conduttore lavora ormai da qualche mese alla nuova edizione, la settantesima, del Festival di Sanremo. Il padrone di casa sembra concentrato per ora su Sanremo Giovani in onda su Rai1 il 19 dicembre e sulla selezione dei Big in gara che saranno svelati il prossimo 6 gennaio nella puntata speciale de I Soliti Ignoti. Tutti però si chiedono: chi affiancherà il conduttore sul palco dell’Ariston dal 4 all’8 febbraio?

Nei giorni scorsi il sito di Davide Maggio aveva fatto il nome di Tiziano Ferro, un colpaccio per Amadeus che avrebbe già iniziato le prime trattative. Una presenza sul palco per il cantante di Latina non come superospite per una sera ma addirittura come coconduttore per tutte e cinque le serate. Una scelta nuova, imprevedibile e sorprendente che aveva fatto fare un balzo dalla sedia ai suoi numerosi fan. “Per il momento siamo ancora nel campo della trattative”, aveva aggiunto lo stesso sito.

La notizia non era smentita da Ferro che, a sorpresa, conferma invece l’esistenza di una trattativa in corso: “In tanti mi state chiedendo se sarò a Sanremo! Come avete letto, ne stiamo parlando, è vero“, scrive l’artista sui suoi profili social. Tiziano non precisa però il suo ruolo: “Ancora non ci sono certezze, se non che amo Sanremo e vorrei tornare a cantare su quel palco! Comunque mancano ancora più di tre mesi e quando ci saranno notizie le saprete… da Amadeus!”.

Il cantante ha accompagnato il messaggio con una clip tratta da Sanremo 2015, condotto da Carlo Conti, dove si era esibito sulle note di “Non me lo so spiegare”, “Sere nere”, “Il regalo più grande”. Ferro con molta probabilità salirà sul palco dell’Ariston ancora una volta, resta però da capire se come coconduttore o come superospite, differenza di non poco conto. Il 22 novembre arriverà il suo settimo album “Accetto i miracoli”, al suo interno anche un duetto con Jovanotti nel brano “Balla per me”. Proprio Jovanotti dovrebbe essere ospite alla prima serata di Sanremo 2020 con Rosario Fiorello.