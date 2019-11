“La Lega ha investito 300mila euro in bond di ArcelorMittal. Spero che arrivati a questo punto pensino ai lavoratori e non ai soldi che hanno investito“. A dirlo è il viceministro all’Economia del M5s, Stefano Buffagni, in riferimento al caso dell’ex Ilva. In particolare, l’esponente dei 5 stelle tira fuori la notizia data Giovanni Tizian e Stefano Vergine nel volume Il libro nero della Lega secondo cui sia il Carroccio guidato da Roberto Maroni sia quello guidato da Matteo Salvini abbiano puntato 300mila euro nelle obbligazioni societarie della multinazionale franco-indiana.

