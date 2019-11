Lo Stato deve essere “unito, compatto nel far valere ragioni e diritti, perché una multinazionale non può pensare di stracciare un contratto in questo modo “. Lo dice il presidente della Camera, a proposito dell’ex Ilva , intercettato dai cronisti davanti a Palazzo Chigi. Contrasti nelper lo scudo penale ad? “A questo pensano il governo il Parlamento” è la risposta di Fico.