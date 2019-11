"Non voglio che le mie figlie - ha spiegato la cantante al Daily Mail - pensino di doversi comportare nella vita come se fossero sul set di un film porno dove tutto è finzione ed estremo. Voglio che siano felici nella loro intimità. Per questo ho deciso di essere esplicita con loro sull'argomento, ma in vita mia non ricordo momento più imbarazzante"

“Phoenix è rimasta spiazzata. Mi ha guardata ammutolita e la sua reazione mi ha paralizzata“: parole di Melanie Brown, cioè l’ex Spice Girl Mel B, che si riferisce alla figlia. La cantante ha raccontato al Daily Mail di quando ha affrontato con la figlia maggiore la questione del sesso: “Non voglio che le mie figlie – ha spiegato – pensino di doversi comportare nella vita come se fossero sul set di un film porno dove tutto è finzione ed estremo. Voglio che siano felici nella loro intimità. Per questo ho deciso di essere esplicita con loro sull’argomento, ma in vita mia non ricordo momento più imbarazzante di quando ho dovuto affrontare il discorso ‘sesso’ con la mia figlia più grande, cercando le parole giuste per farle capire come stanno davvero le cose”. La cantante ha raccontato alla figlia tutto quello che secondo lei è importante sull’argomento: “Ho detto quello che serviva per metterla in guardia dalle intenzioni e manipolazioni che i ragazzi della sua età talvolta mettono in atto pur di riuscire a strappare un ‘sì’ a una ragazza” e ha aggiunto di non pensare di imitare i set porno che danno “un’idea malsana e irreale sul sesso”.