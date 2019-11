Scontro acceso a Dimartedì (La7) tra la giornalista Luisella Costamagna e l’europarlamentare di Siamo Europei, Carlo Calenda, sull’annunciato ritiro di Ancelor Mittal dall’ex Ilva.

Calenda ribadisce le sue critiche al governo e in particolare al M5s: “Di Maio ha confermato lo scudo penale e ogni singola cosa di quest’accordo. Dopodiché, siccome la Lezzi si deve candidare alla presidenza della Regione Puglia, l’ex ministra 5 Stelle presenta una mozione e il Pd e Italia Viva, che nella loro vita passano le loro giornate a discutere sul nulla, hanno deciso di votarla, facendo l’opposto di quello che volevano fare”.

Costamagna sottolinea: “Non nascondiamoci dietro lo scudo penale. Ci sono altri problemi, c’è la crisi dell’acciaio, ci sono gli interventi legittimi della magistratura. Lei, Calenda, è stato ministro dello Sviluppo economico, ma quell’accordo poi non l’ha chiuso formalmente, perché è stato chiuso dal governo successivo. Ma io mi domando: come mai non rispondete a quello che dicono gli operai? Perché gli operai continuano a dire che quell’accordo non andava bene, che non è migliorata la sicurezza degli impianti e dell’ambiente, che non ci vuole lo scudo fiscale? Parlo del 96,6% dei lavoratori“.

“Mi sa che c’è un punto che le manca – obietta Calenda – Gli operai hanno confermato col referendum sindacale l’accordo con Ancelor Mittal. Guardi che tutti i sindacati sono insorti, a cominciare da Landini, dicendo che il governo aveva fatto una cretinata”.

“Sì, ma i sindacati sono un’altra cosa – replica la giornalista – L’USB ha interpellato gli operai in merito“.

“L’USB è un microsindacato della fabbrica“, ribatte l’ex ministro.

“Ma le persone allora contano zero“, commenta Costamagna.

“Non fare populismo d’accatto – insorge Calenda – Ma falla finita, stiamo parlando seriamente. Dici a me che le persone contano zero? Stanno chiudendo un impianto che dà lavoro a 20mila persone e le persone contano zero? Ma stiamo scherzando? Ma va’ a farti un giro”.

“Io mi aspetto che la politica dia delle risposte”, risponde la giornalista.

“E allora ascolta le risposte che ti do io – controbatte Calenda – Devi ascoltarle, amore mio”.