“L’età circa era 7 o 8 anni, noi stavamo facendo catechismo, c’era questa preparazione. Eravamo io e questa amichetta e il prete insisteva sempre ad andare in Parrocchia anche al di fuori dal catechismo, ci prendeva dalla testa e ci costringeva a baciarci, ci prendeva per mano, ci accarezzava“. A rivelarlo in diretta a Mattino 5 è l’attrice Serena Grandi, che ha deciso di raccontare un episodio del suo passato, quando da bambina è stata vittima di molestie da parte di un prete che la costringeva a baciare un’amichetta in sua presenza. “È una cosa che è rimasta molto impressa tant’è che dissi a mia madre la verità e lei mi fa: ‘Lo sai che l’hanno mandato via perché con il passare dell’anno era diventato sempre più pesante?'”.

L’attrice ha raccontato poi a Federica Panicucci che da allora, da quello “strascico di porcheria che avevo sentito, non voglio sentire i preti, non voglio andare a Messa, non ci credo quando fanno i loro discorsi lunghissimi che annoiano e basta quando la realtà è un’altra. All’epoca sembrava un gioco ma poi ho capito che nel suo infantilismo c’era un po’ di sporcizia. Se io lo ricordo con un fremito vuol dire che non lo sentivo normale”, ha concluso Serena Grandi.