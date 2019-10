Un matrimonio da favola, con tantissimi ospiti vip: per questo non è passata inosservata l'assenza del tennista svizzero

Il campione di tennis Rafael Nadal si è sposato con la sua fidanzata storica Maria Francisca Perello. Un matrimonio da favola, con tantissimi ospiti vip: dagli sportivi Alex Corretja, David Ferrer, Albert Costa, Carlos Moya, il cestista Nba Pau Gasol, fino al cantante Enrique Iglesias. Tra questi però non c’era Roger Federer, il tennista svizzero suo grande rivale in campo. La sua assenza non è passata inosservata ed è stato lui stesso poi a chiarire di non essere stato invitato.

“Non sono stato invitato, cosa che non mi aspettavo – ha detto in un’intervista -. Andiamo molto d’accordo. Ma ad un matrimonio inviti le persone con la quale vorresti condividere la maggior parte del tuo tempo; ecco perché non è un problema per me. Mi sono congratulato con lui per il matrimonio, sapevo che non avrebbe risposto subito perché impegnato. Sono molto felice per lui, spero abbia trascorso una bella giornata”, ha concluso Federer.