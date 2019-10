I voli della Virgin Atlantic hanno una chat interna. Segno dell’avanguardia che la compagnia offre da un punto di vista tecnologico. Ma anche mezzo che può avere derive negative. Quanto accaduto alla giovane Jessica Van Meir, una 24enne americana che ha volato con la VA lo scorso 5 ottobre, lo dimostra. “55C, sei una ragazza molto carina”. “Benvenuta all’inferno”. Sono solo due dei messaggi ricevuti da Jessica durante il volo Londra-Washington. La ragazza è stata importunata da alcuni passeggeri ma non si è fatta intimorire, almeno all’inizio: “Lavoro per uno studio legale specializzato in molestie sessuali online. Sarete contenti di essere segnalati alla Virgin”, ha risposto. Solo che chi la stava molestando non ha affatto smesso: “Sei in una zona di pericolo”.

Così Jessica si è decisa ad avvertire il personale di volo che è intervenuto e ha risolto il problema. Poco più tardi, sempre durante il volo, un uomo è andato a scusarsi personalmente con Jessica dicendole che ‘i suoi ragazzi’, cioè i membri della sua squadra di rugby, erano un po’ alticci e che i loro comportamenti sarebbero stati segnalati: “Si trattava di una trasferta di rugbisti e lui era uno dei leader. Ha detto che i compagni avevano bevuto e che avrebbe parlato con loro, era dispiaciuto e sperava che la questione finisse lì”, ha raccontato la ragazza alla Cnn. La 24enne ha raccontato l’episodio su Twitter e ha poi scritto direttamente alla compagnia aerea: “Virgin Atlantic, dovresti adottare misure per evitare che accadano cose di questo genere, disabilitando specifici linguaggi e mettere in atto una funzione di segnalazione per le offese degli utenti“. Prontamente è arrivata la replica: ” “Siamo davvero dispiaciuti per l’esperienza che ha avuto a bordo e vogliamo rassicurarla che abbiamo aperto un’indagine urgente sull’accaduto. Vogliamo che tutti i nostri clienti abbiano la migliore esperienza possibile quando volano con noi e non tolleriamo alcun comportamento inappropriato”.

Yesterday I was on a @VirginAtlantic flight, and I unexpectedly received these sexually harassing messages on my screen (I was in 55C).

The flight attendants were helpful & dealt with it swiftly.

Have any other women had this happen to them?#metoo #cyberharassment @SCFGallagher pic.twitter.com/7tbVkRhpQp

— Jessica Van Meir (@jessicavanmeir) October 6, 2019